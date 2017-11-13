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17:52, 13 ноября 2017 40
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В двух поселках на окраине Рязани отключат свет

В двух поселках на окраине Рязани отключат свет

Во вторник, 14 ноября, и среду, 15 ноября, отключат электроэнергию в поселках Качево и Мордасово. Об этом сообщила рязанская мэрия.

Электроэнергию отключат из-за плановых работ на воздушной линии.


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