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19:19, 13 ноября 2017 419
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Рязанец с опухолью мозга попросил о помощи

Рязанец с опухолью мозга попросил о помощи

Павел Семешкин из Рязани попросил о помощи. Он написал в группе «Рязань», что ему поставили диагноз — ганглиоастроцитома червя и гемисфер мозжечка.

«Я долго боролся с болезнью самостоятельно. Но за пять лет все деньги закончились, а работать я сейчас не могу. Живу с мамой, помощи ждать неоткуда», — рассказал мужчина.

По его словам, операцию ему проведут бесплатно, но на последующую реабилитацию требуются деньги. «Прошу помочь мне также оплатить сиделку на первое время, так как маме одной не справится», — добавил рязанец.

Деньги можно перевести на карту Сбербанка — 54 69 53 00 10 17 06 10 (Павел Игоревич Семешкин).


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