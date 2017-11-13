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17:39, 13 ноября 2017 181
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Рязанцам презентовали LADA Vesta SW Cross

Рязанцам презентовали LADA Vesta SW Cross

Фото: © RZN.info / Екатерина Вознесенская

В субботу, 11 ноября, в автосалоне официального дилера «Кармен» состоялся день открытых дверей. Рязанцам представили новую модификацию LADA Vesta SW Cross. Более двухсот человек специально пришли на презентацию, чтобы одними из первых оценить внешний вид машины и ее «начинку».

Многие заранее специально записались на тест-драйв, чтобы прочувствовать возможности автомобиля. «На мой взгляд, отечественный автопром сделал большой шаг вперед, — поделился впечатлениями после тест-драйва Антон Михайлов — Последний отечественный автомобиль, на котором я ездил, была „десятка“. Конечно, по сравнению с ней данная машина продвинулась далеко вперед по качеству отделки, дизайну и техническому наполнению. Часть моей поездки проходила на пассажирском сидении, и я чувствовал себя очень комфортно».

Из плюсов автолюбители также отмечали просторный салон, большой багажник с отсеками для разных мелочей. Что касается недостатков, то некоторым гостям салона показалась не очень удобной «охватка» руля и ручка переключения скоростей.

Полный репортаж с презентации LADA Vesta SW Cross читайте в разделе «Публикации».


Фото: © RZN.info / Екатерина Вознесенская

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5 дней назад
Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.

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