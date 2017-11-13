Рязанцам презентовали LADA Vesta SW Cross

В субботу, 11 ноября, в автосалоне официального дилера «Кармен» состоялся день открытых дверей. Рязанцам представили новую модификацию LADA Vesta SW Cross. Более двухсот человек специально пришли на презентацию, чтобы одними из первых оценить внешний вид машины и ее «начинку».
Многие заранее специально записались на тест-драйв, чтобы прочувствовать возможности автомобиля. «На мой взгляд, отечественный автопром сделал большой шаг вперед, — поделился впечатлениями после тест-драйва Антон Михайлов — Последний отечественный автомобиль, на котором я ездил, была „десятка“. Конечно, по сравнению с ней данная машина продвинулась далеко вперед по качеству отделки, дизайну и техническому наполнению. Часть моей поездки проходила на пассажирском сидении, и я чувствовал себя очень комфортно».
Из плюсов автолюбители также отмечали просторный салон, большой багажник с отсеками для разных мелочей. Что касается недостатков, то некоторым гостям салона показалась не очень удобной «охватка» руля и ручка переключения скоростей.
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