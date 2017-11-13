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20:27, 13 ноября 2017 323
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Российские рэперы оценили баттл рязанского студента и знатока «Что? Где? Когда?». Видео

Российские рэперы оценили баттл рязанского студента и знатока «Что? Где? Когда?». Видео

Российские рэперы оценили баттл рязанского студента Валерия Радзилова и знатока «Что? Где? Когда?» Максима Поташева. Об этом рассказали в эфире телеканала «РЕН ТВ».

Отмечается, что первый в истории России фристайл интеллектуалов стал промороликом предстоящей студенческой олимпиады «Я — профессионал».

Сам Поташев признался, что давно следит за рэп-баттлами. «Молодежь бывает разная. Я считаю правильным убеждать их в том, что человек может всего добиться сам», — сказал он в эфире.

Его же соревнование с рязанцем известные рэперы оценили высоко. Влад Валов, более известный как Sheff, уверен, что чем выше IQ автора, тем интереснее его слушать. «Люблю интеллектуальных людей, которым есть, что сказать, воду не льют, и это очень хорошо оседает здесь в голове. Скорее из таких людей можно сделать хороших, достойных рэп-исполнителей, нежели из рифмоплетов сделать интеллектуальных людей», — заявил Sheff.

В сюжете же отметили, что рэп с каждым годом становится все более интеллектуальным. «Чтобы понимать, о чем читают современные МС, знатоком, конечно, быть не обязательно, но пары все же лучше не прогуливать», — подытожили журналисты.


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