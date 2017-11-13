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15:19, 13 ноября 2017 289
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После пожара семья из Александро-Невского района осталась без жилья

После пожара семья из Александро-Невского района осталась без жилья

Утром в понедельник, 13 ноября, в селе Зимарово Александро-Невского района сгорел жилой дом. В результате мать с двумя детьми осталась без жилья, пишет издательство «Пресса».

В момент возгорания дома никого не было, огонь увидели соседи и вызвали пожарных. Прибывшие спасатели потушили здание, но оно серьезно пострадало.

По предварительной информации, загорелась проводка. Однако по словам хозяйки дома, она только закончила ремонт, и проводку проверяли специалисты.

«Только-только ремонт дома сделали, даже застраховать не успела… А теперь внутри все выгорело, крыша с одной стороны словно решето», — рассказала женщина.

Оставшуюся на улице семью приютили соседи.

Фото издательства «Пресса»


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