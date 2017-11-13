Осенние цветы и ноябрьская радуга. Обзор новостей за выходные, 11-12 ноября

Закончились очередные ноябрьские выходные, принесшие рязанцам затяжные дожди и неожиданную радугу. Пришло время вспомнить, что произошло в городе в этот уикенд.

В субботу стало известно, что «подозрительного мужчину», которого уже несколько дней разыскивает полиция, заметили около школы в Приокском. По словам очевидцев, он «чуть не поймал» двух учеников.

Кроме того, в Рязани пропал управляющий магазина Samsung, расположенного в ТРЦ «Премьер». В последний раз мужчину видели в клубе в ночь на 6 ноября, с тех пор он не выходит на связь.

В военном госпитале скончался Герой Советского Союза Альберт Слюсарь. За день до смерти генерал-лейтенант отметил свое 78-летие.

В воскресенье появилась информация о пожаре в отеле «Старый город», очевидцы сняли видео с места происшествия. Позже стало известной, что задымление на чердаке произошло из-за неправильной работы печки для приготовления пиццы.

В этот же вечер рязанцы встали в пробку на мосту через Оку. Причиной этому послужили ДТП — сразу у пяти автомобилей пробило колеса из-за валяющейся на дороге железки.