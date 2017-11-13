Осенние цветы и ноябрьская радуга. Обзор новостей за выходные, 11-12 ноября

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В воскресенье появилась информация о пожаре в отеле «Старый город», очевидцы сняли видео с места происшествия. Позже стало известной, что задымление на чердаке произошло из-за неправильной работы печки для приготовления пиццы.
В этот же вечер рязанцы встали в пробку на мосту через Оку. Причиной этому послужили ДТП — сразу у пяти автомобилей пробило колеса из-за валяющейся на дороге железки.