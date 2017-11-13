Стоимость шампанского и игристых вин к Новому году возрастет на 10-15%. Об этом заявили в Национальной торговой ассоциации и Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, пишет газета «
По словам главы торговой ассоциации Вадима Зуйкова, из-за повышения спроса в канун Нового года спиртные напитки вырастут в цене до 10% в зависимости от марки. При этом он отметил, что серьезное подорожание напитков нижнего ценового сегмента маловероятно.
«Праздничные напитки французского производства в сегменте „средний“ и „средний плюс“ могут подорожать до 15%. Как отмечают импортеры, на рост цен повлияет неурожай в Европе, в том числе во французской провинции Шампань», — говорится в сообщении.
Как передает