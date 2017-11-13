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15:21, 13 ноября 2017 246
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Рязанский приборный завод представит сварочное оборудование на выставке «Металл-Экспо»

Рязанский приборный завод представит сварочное оборудование на выставке «Металл-Экспо»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) примет участие в 23-й международной промышленной выставке «Металл-Экспо'2017», которая пройдет 14 — 17 ноября в Москве на ВДНХ.

АО «ГРПЗ» представит отдельные модели серийно выпускаемого сварочного оборудования «ФОРСАЖ» для ручной дуговой, полуавтоматической и аргонодуговой сварки на коллективном стенде Московского межотраслевого альянса главных сварщиков (ММАГС). Предприятие является членом ММАГС.

Посетители выставки смогут ознакомиться с самым мощным инвертором российского производства «ФОРСАЖ-502», предназначенным для промышленной полуавтоматической сварки и ручной электродуговой сварки. Аппарат адаптирован для использования в жестких климатических условиях на объектах с повышенными требованиями к безопасности сварочных работ. Он стабильно работает в диапазоне температур от − 40 до + 40 градусов по Цельсию. «ФОРСАЖ-502» применяется совместно с цифровым механизмом подачи проволоки «ФОРСАЖ-МПЦ02» и разрешен к использованию на объектах ПАО «Газпром».

Для полуавтоматической сварки деталей и материалов в среде защитных газов, а также для сварки штучными электродами предназначен универсальный малогабаритный однофазный инвертор «ФОРСАЖ-200ПА» со встроенным механизмом подачи проволоки.

С широким спектром материалов (алюминий и алюминиевые сплавы, детали из стали и медных сплавов) работает однофазный промышленный сварочный аппарат для аргонодуговой сварки постоянным и переменным током «ФОРСАЖ-200 АС/DC». Инвертор может использоваться в разных климатических условиях, он устойчив к перепадам сетевого напряжения. Имеет функцию запоминания настроек.

В выставке примут участие 530 компаний из 35 стран мира

На выставке также покажут самую популярную модель для использования в бытовых условиях — однофазный сварочный аппарат «ФОРСАЖ-161» для ручной дуговой сварки штучными электродами. Это самый компактный и неприхотливый аппарат в линейке сварочного оборудования «ФОРСАЖ», сохраняющий работоспособность при значительном снижении напряжения питающей сети.

Государственный Рязанский приборный завод успешно работает на рынке сварочной техники более 20 лет. Инверторные аппараты торговой марки «ФОРСАЖ» используются на крупных предприятиях машиностроения, в строительстве, нефтегазовом комплексе, атомной промышленности и в других отраслях. По своим функциональным возможностям, качеству и надежности они соответствуют ведущим мировым брендам.

В работе 23-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2017» примут участие 530 компаний из 35 стран мира, а посетят ее — свыше 30 тысяч человек, значительная часть которых — потребители металлопродукции из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических, металлоторговых компаний. На стендах компаний-экспонентов выставки будут работать более 4,5 тысяч руководителей и специалистов.


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