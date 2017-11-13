«Элекс-Фаворит» проиграл второй матч подряд. В субботу, 11 ноября, футболисты в гостях уступили «Алмазу-АЛРОСА» из Мирного со счетом 3:7.
Рязанцы первыми открыли счет, но затем пропустили четырежды. После выхода пятого полевого игрока «Элекс» сократил отставание, но ненадолго — хозяева забили еще дважды. В конце Денис Голунов сделал счет 3:6, но до финального свистка рязанцы пропустили еще.
«Настрой на матч у команды был очень хороший, но в ключевых моментах мы свои возможности упустили», — отметил после матча гендиректор команды. Виталий Громов.
После 5 туров «Элекс-Фаворит» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка.
Следующий матч команда проведет с «Красной гвардией» в субботу, 18 ноября, в ФСК «Звезда» в Рыбном. Начало встречи в 16:00.
Фото МФК «Алмаз-АЛРОСА»