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10:37, 13 ноября 2017 294
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«Элекс-Фаворит» проиграл второй матч подряд

«Элекс-Фаворит» проиграл второй матч подряд

«Элекс-Фаворит» проиграл второй матч подряд. В субботу, 11 ноября, футболисты в гостях уступили «Алмазу-АЛРОСА» из Мирного со счетом 3:7.

Рязанцы первыми открыли счет, но затем пропустили четырежды. После выхода пятого полевого игрока «Элекс» сократил отставание, но ненадолго — хозяева забили еще дважды. В конце Денис Голунов сделал счет 3:6, но до финального свистка рязанцы пропустили еще.

«Настрой на матч у команды был очень хороший, но в ключевых моментах мы свои возможности упустили», — отметил после матча гендиректор команды. Виталий Громов.

После 5 туров «Элекс-Фаворит» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка.

Следующий матч команда проведет с «Красной гвардией» в субботу, 18 ноября, в ФСК «Звезда» в Рыбном. Начало встречи в 16:00.

Фото МФК «Алмаз-АЛРОСА»


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