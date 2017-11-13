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11:03, 13 ноября 2017 233
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Эксперты назвали топ-10 самых надежных и комфортабельных автомобилей

Эксперты назвали топ-10 самых надежных и комфортабельных автомобилей

Эксперты назвали топ-10 самых надежных и комфортабельных автомобилей. Специалисты учитывали такие критерии как управляемость, стоимость и техническое оснащение, сообщает Consumers Reports.

На первом месте оказалась Toyota Yaris iA, известная во многих странах известна как Scion iA или Mazda2. По мнению специалистов, модель является наиболее сбалансированной по всем перечисленным факторам. На второй позиции — Chevrolet Cruze. Эксперты отметили просторность и шумоизоляцию салона автомобиля и дизайн.

Третье место отдали Toyota Prius новой генерации. По мнению специалистов машина выделяется на фоне остальных удобством и экономичным расходом топлива.

На четвертой строчке — Mazda MX-5 Miata, которая, согласно мнению экспертов, отличается привлекательным дизайном и надежностью. Пятое место заняла Kia Optima. Отметили, что в модель отличается базовым опциональным набором, который другие производители предлагают за дополнительную плату.

Также в десятку попали Chevrolet Impala, подходящий для дальних путешествий, Subaru Forester, который, по мнению экспертов, удобен в эксплуатации, Toyota Highlander с мощным двигателем, Audi Q7 с выделяющимся дизайном с совершенству, и Honda Ridgeline.

Фото edmunds


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