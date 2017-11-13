Без паники. Во вторник в Рязани дважды включат сирены

Во вторник, 14 ноября, в Рязани протестируют систему экстренного оповещения. Об этом сообщила
В этот день дважды включат сирены оповещения: в 7:45 и 14:20.
Рязанцев попросили не беспокоиться, поскольку это является плановым мероприятием.
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Во вторник, 14 ноября, в Рязани протестируют систему экстренного оповещения. Об этом сообщила
В этот день дважды включат сирены оповещения: в 7:45 и 14:20.
Рязанцев попросили не беспокоиться, поскольку это является плановым мероприятием.
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