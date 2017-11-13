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14:55, 13 ноября 2017 1 250
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Без паники. Во вторник в Рязани дважды включат сирены

Без паники. Во вторник в Рязани дважды включат сирены

Во вторник, 14 ноября, в Рязани протестируют систему экстренного оповещения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В этот день дважды включат сирены оповещения: в 7:45 и 14:20.

Рязанцев попросили не беспокоиться, поскольку это является плановым мероприятием.


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