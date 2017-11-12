Жильцов разрушенного в Ижевске дома пустили в свои квартиры. Внутрь смогли пройти жители первых трех подъездов, передает
Жильцы квартир смогли пройти внутрь, чтобы оценить состояние своих жилищ и забрать самое необходимое, в том числе документы и ценные вещи.
В сообщении отметили, что окончательное обследование дома будет завершено не раньше чем через месяц после получения заключения экспертов о состоянии строительной конструкции.
Напомним, дом
Против сына хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв,