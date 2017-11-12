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11:03, 12 ноября 2017 92
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Жильцов разрушенного в Ижевске дома пустили в свои квартиры

Жильцов разрушенного в Ижевске дома пустили в свои квартиры

Жильцов разрушенного в Ижевске дома пустили в свои квартиры. Внутрь смогли пройти жители первых трех подъездов, передает ТАСС.

Жильцы квартир смогли пройти внутрь, чтобы оценить состояние своих жилищ и забрать самое необходимое, в том числе документы и ценные вещи.

В сообщении отметили, что окончательное обследование дома будет завершено не раньше чем через месяц после получения заключения экспертов о состоянии строительной конструкции.

Напомним, дом обрушился в четверг, 9 ноября, около 15:30. Основная версия трагедии — хлопок газа. Эпицентром взрыва стала квартира на третьем этаже. Обрушились 32 квартиры. Момент обрушения попал на видео.

Против сына хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв, возбудили уголовное дело.


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