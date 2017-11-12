Застройщик назвал причину пожара в «Старом городе»

В «Северной компании», которая является застройщиком гостиничного комплекса «Старый город», назвали причину
По словам представителей компании, задымление на чердаке отеля произошло из-за неправильной работы печки для приготовления пиццы из ресторана.
После задымления на мансардном этаже сработала сигнализация, на место происшествия прибыли пять пожарных расчетов.
«Уже через полтора часа отель и рестораны работали в штатном режиме», — подчеркнул застройщик.
Напомним, возгорание гостиницы
Фото Сергея Жулянова