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19:28, 12 ноября 2017 1 625
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Застройщик назвал причину пожара в «Старом городе»

Застройщик назвал причину пожара в «Старом городе»

В «Северной компании», которая является застройщиком гостиничного комплекса «Старый город», назвали причину пожара, случившегося 12 ноября.

По словам представителей компании, задымление на чердаке отеля произошло из-за неправильной работы печки для приготовления пиццы из ресторана.

После задымления на мансардном этаже сработала сигнализация, на место происшествия прибыли пять пожарных расчетов.

«Уже через полтора часа отель и рестораны работали в штатном режиме», — подчеркнул застройщик.

Напомним, возгорание гостиницы сняли на видео.

Фото Сергея Жулянова


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