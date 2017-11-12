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9:47, 12 ноября 2017 130
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В субботу Рязанское училище ВДВ отметило свое 99-летие

В субботу Рязанское училище ВДВ отметило свое 99-летие

Фото: Рязанская городская Дума

В субботу, 11 ноября, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В.Ф. Маргелова отметило свое 99-летие. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В ходе торжественного мероприятия на территории училища открыли бюсты выдающимся русским полководцам: генералиссимусу Александру Суворову и генералу от инфантерии Михаилу Скобелеву.

Курсанты на празднике прошли торжественным маршем, исполнили песни в сопровождении оркестра училища, который ежегодно участвует на параде 9 Мая в Москве. Гостям показали отработку строевых приемов, элементы рукопашного боя, занятия по специальной скоростной стрельбе, выступления сборных команд по гиревому спорту, боксу и дзюдо.


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