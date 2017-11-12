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8:07, 12 ноября 2017 157
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В Старожиловском районе пропала 80-летняя пенсионерка

В Старожиловском районе пропала 80-летняя пенсионерка

В Старожиловском районе пропала 80-летняя пенсионерка. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань».

Александра Дмитриевна Митрохина (Чижикова) 1937 года рождения пропала в субботу, 11 ноября.

Приметы:

  • рост 157 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза серо-голубые пигментные пятна на лице;
  • с собой была черная матерчатая сумка в клетку.

Женщина дезориентирована. Может направляться в село Лучинск Старожиловского района.

Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 02, 102.


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