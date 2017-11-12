В воскресенье, 12 ноября, в Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, опасность для жителей области представляют осадки в виде дождя и мокрого снега, а также обледенение на дорогах.
В других регионах опасность представляют туман, сильный ветер и дожди. В «желтой зоне» также оказались Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская и Тамбовская области.
Напомним, желтый — третий из пяти возможных уровней опасности.
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