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15:43, 12 ноября 2017 392
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В Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности

В Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности

В воскресенье, 12 ноября, в Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности. Информацию опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, опасность для жителей области представляют осадки в виде дождя и мокрого снега, а также обледенение на дорогах.

В других регионах опасность представляют туман, сильный ветер и дожди. В «желтой зоне» также оказались Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская и Тамбовская области.

Напомним, желтый — третий из пяти возможных уровней опасности.

Фото из соцсетей


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