В Рязани прошел всероссийский конкурс «Воспитатель года-2017»

В Рязани прошел VIII Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года-2017». Об этом сообщили на
Итоги конкурса подвели в субботу, 11 ноября, в Рязанской областной филармонии.
В состязании приняли участие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды и музыкальные руководители детских садов из 75 регионов России. В финале боролись десять лучших работников детских садов страны, в том числе и
«В Рязанской области создание благоприятного климата для работы и реализации способностей педагогов, укрепление их социального статуса, обеспечение необходимых условий для качественной подготовки детей к обучению в школе — это важнейшие задачи в сфере образования. Сегодня в регионе полностью обеспечена потребность в местах для детей от трех до семи лет в детсадах. Это поручение Президента РФ В.В. Путина Рязанская область выполнила в числе первых», — отметил вице-губернатор Игорь Греков на церемонии.
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