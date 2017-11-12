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10:35, 12 ноября 2017 217
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«Шлепнула футболкой». У россиянки в Финляндии соцслужбы забрали дочь

«Шлепнула футболкой». У россиянки в Финляндии соцслужбы забрали дочь

У проживающей в Финляндии россиянки Елены Смоленчук забрали 12-летнюю дочь. Ребенка передали в приемную семью, передает ТАСС.

Женщина живет в городе Рякюля Восточной Финляндии с мужем, у них двое дочерей — 9 и 12 лет. В сообщении отметили, что в семье нет конфликта.

Соцслужбы забрали старшую дочь из школы в конце сентября, потому что мама ее «шлепнула футболкой».

В сообщении отметили, что над старшей дочкой издевались в школе, потому что она русская, учительница угрожала «посадить ее в тюрьму». Россиянке же запретили разговаривать по-русски с русскими коллегами на работе.


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