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9:12, 12 ноября 2017 189
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Spice Girls воссоединятся в 2018 году — СМИ

Spice Girls воссоединятся в 2018 году — СМИ

Группа Spice Girls воссоединятся в 2018 году. С момента распада группы это будет их четвертая попытка реализовать совместный проект, передает «РБК».

Пять участниц группы — Мелани Браун, Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Джери Холлиуэлл, — объединятся, чтобы записать новый альбом.

Группа Spice Girls была основана в 1994 году и существовала до 2000 года. После этого предпринимались три попытки ее возрождения — в 2007, 2012 (тогда группа выступила на закрытии летних Олимпийских игр в Лондоне) и 2016 годах.


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