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12:03, 12 ноября 2017 658
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Пропавшую в Старожиловском районе женщину нашли

Пропавшую в Старожиловском районе женщину нашли

Пропавшую в Старожиловском районе женщину нашли живой. Об этом сообщили в группе добровольного поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Напомним, Александра Митрохина пропала в субботу, 11 ноября, в районе села Лучинск.


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