Пранкеры включили женские стоны в прямом эфире BBC. Видео

Пранкеры чуть не сорвали прямой эфир BBC в Лондоне. Во время выпуска они на высокой громкости включили запись женских стонов.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube. Журналистка Эмма Варди говорила о Брексите, когда ее голос почти заглушили неприличные звуки. На кадрах видно, что женщина продолжила репортаж, ведущие в студии также сохранили спокойствие.
Как оказалось, группа пранкеров ехала мимо Вестминстера и увидели журналистов. Шутники остановились рядом со съемочной группой и включили запись.