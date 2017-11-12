Пострадавшим при обрушении дома в Ижевске пообещали новое жилье

Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал новое жилье пострадавшим при обрушении дома. Тем, кому негде жить на время экспертизы, власти арендуют жилье, передает «
Несколько семей уже заехало в съемные квартиры.
«Все могут звонить в любое время и получить необходимую помощь. Мы должны понимать, что мелочей не бывает. Например, пишут жильцы с просьбой найти кошку, и надо понимать, что это жизненная ситуация. Кому-то, возможно, это смешно, но для людей это очень важно. Мы благодарим сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии, мэрии и просто обычных горожан. Удивительно, на днях к нам пришли молодые люди и предложили свою пустующую квартиру для пострадавших жильцов бесплатно», — отметил Бречалов в сообщении.
Напомним, дом
Против сына хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв,
В воскресенье, 12 ноября, жильцов начали