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12:30, 12 ноября 2017 163
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Пострадавшим при обрушении дома в Ижевске пообещали новое жилье

Пострадавшим при обрушении дома в Ижевске пообещали новое жилье

Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал новое жилье пострадавшим при обрушении дома. Тем, кому негде жить на время экспертизы, власти арендуют жилье, передает «РИА Новости».

Несколько семей уже заехало в съемные квартиры.

«Все могут звонить в любое время и получить необходимую помощь. Мы должны понимать, что мелочей не бывает. Например, пишут жильцы с просьбой найти кошку, и надо понимать, что это жизненная ситуация. Кому-то, возможно, это смешно, но для людей это очень важно. Мы благодарим сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии, мэрии и просто обычных горожан. Удивительно, на днях к нам пришли молодые люди и предложили свою пустующую квартиру для пострадавших жильцов бесплатно», — отметил Бречалов в сообщении.

Напомним, дом обрушился в четверг, 9 ноября, около 15:30. Основная версия трагедии — хлопок газа. Эпицентром взрыва стала квартира на третьем этаже. Обрушились 32 квартиры. Момент обрушения попал на видео.

Против сына хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв, возбудили уголовное дело.

В воскресенье, 12 ноября, жильцов начали пускать в свои разрушенные квартиры, чтобы забрать ценные вещи.


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