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21:09, 12 ноября 2017 187
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Пьяный судья устроил ДТП под Ростовом и сменил номера. Видео

Пьяный судья устроил ДТП под Ростовом и сменил номера. Видео

В воскресенье, 12 ноября, пьяный водитель на BMW X5 устроил ДТП на въезде в Азов. После этого он предъявил удостоверение судьи одного из районных судов, сообщили очевидцы «Блокноту».

По предварительной информации, BMW вылетел на «встречку», где ехал автомобиль Kia. Избегая лобового столкновения, женщина-водитель свернула на обочину, где ее машина получила механические повреждения. В результате пострадал ребенок, который находится в салоне.

Очевидцы сняли на видео, как сразу после аварии ее виновник поменял номера на своем автомобиле. «Каково же было наше удивление, когда на место скрученных он привинтил другие номера! Оказалось, что в багажнике у него было несколько комплектов номеров!» — цитирует «Блокнот» собеседника.


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