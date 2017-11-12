Пьяный судья устроил ДТП под Ростовом и сменил номера. Видео

В воскресенье, 12 ноября, пьяный водитель на BMW X5 устроил ДТП на въезде в Азов. После этого он предъявил удостоверение судьи одного из районных судов, сообщили очевидцы «
По предварительной информации, BMW вылетел на «встречку», где ехал автомобиль Kia. Избегая лобового столкновения, женщина-водитель свернула на обочину, где ее машина получила механические повреждения. В результате пострадал ребенок, который находится в салоне.
Очевидцы сняли на видео, как сразу после аварии ее виновник поменял номера на своем автомобиле. «Каково же было наше удивление, когда на место скрученных он привинтил другие номера! Оказалось, что в багажнике у него было несколько комплектов номеров!» — цитирует «Блокнот» собеседника.