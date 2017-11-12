Личная встреча Путина и Трампа во Вьетнаме сорвалась

Отдельная двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна была пройти во время саммита АТЭС во Вьетнаме, сорвалась. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «
По словам Пескова, США предложили время и место, которые устраивали только их.
«К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших российских коллег, по сути, не предложила никаких альтернатив. Было предложено одно единственное время, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место — помещение, которое было арендовано американцами», — сказал он.
Пресс-секретарь также напомнил, что встреча в Гамбурге проходила на американской территории, и по дипломатической очередности на этот раз политики должны были пообщаться на российской территории.
«Американцы не проявили никакой гибкости… Поэтому встреча не смогла состояться», — добавил Песков.
Напомним, ранее Путин и Трамп