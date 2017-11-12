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18:16, 12 ноября 2017 199
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Борис Ноткин болел онкологией

Борис Ноткин болел онкологией

Телеведущий Борис Ноткин давно страдал от онкологического заболевания. Об этом «РИА Новости» рассказал главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

Он общался с Ноткиным за несколько дней до его смерти.

Напомним, телеведущего нашли с простреленной головой 11 ноября. Около его тела обнаружили ружье и предсмертную записку.

Фото журнала Hello


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