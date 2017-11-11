Заемщиков планируют извещать о долге после каждой операции

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому банки должны информировать заемщиков о задолженности и об остатке лимита кредитования после каждой операции по карте. Соответствующий отзыв опубликован на
Отмечается, что оператор по переводу денежных средств обязан сообщать клиету о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа, а не о задолженности и об остатке лимита кредитования по договору потребительского кредита (займа), предоставленного с использованием электронного средства платежа.
Также правительство настаивает на необходимости установить порядок, условия и сроки направления соответствующего уведомления.