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10:31, 11 ноября 2017 132
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Заемщиков планируют извещать о долге после каждой операции

Заемщиков планируют извещать о долге после каждой операции

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому банки должны информировать заемщиков о задолженности и об остатке лимита кредитования после каждой операции по карте. Соответствующий отзыв опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что оператор по переводу денежных средств обязан сообщать клиету о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа, а не о задолженности и об остатке лимита кредитования по договору потребительского кредита (займа), предоставленного с использованием электронного средства платежа.

Также правительство настаивает на необходимости установить порядок, условия и сроки направления соответствующего уведомления.


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