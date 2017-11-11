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13:34, 11 ноября 2017 559
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ВТБ 24 перестанет существовать с нового года

ВТБ 24 перестанет существовать с нового года

ВТБ 24 перестанет существовать с 1 января 2018 года. Акционеры проголосовали за присоединение дочернего ВТБ 24 к ВТБ, передает ТАСС.

Решение о присоединении ВТБ 24 к головному банку было принято еще в ноябре 2016 года.

Как отмечал президент ВТБ Андрей Костин, что объединение банков даст значительный синергетический эффект, позволит сократить издержки и обеспечит повышение эффективности работы.

Объединение банков ВТБ и «ВТБ 24» позволит сократить руководящий состав розницы группы на 35%, сообщил зампред правления госбанка Анатолий Печатников.

«Очевидно, у нас есть потенциал для экономии в сокращении именно управленческих функций. На сегодняшний день розничный бизнес присутствует и в „ВТБ 24“, и в ВТБ, и есть управленческие команды, которые занимаются администрированием, развитием этого бизнеса в обоих банках», — сказал он.

Основным акционером ВТБ является Россия, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК «Агентство по страхованию вкладов» — 92,23%) от уставного капитала банка.

Группа ВТБ — российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка.


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