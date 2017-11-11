В Турции разворовывают имущество отеля Mardan Palace

В Турции разворовывают имущество одного из самых дорогих отелей мира — Mardan Palace. Там также отключили водо- и электроснабжение, сообщает
В августе отель прекратил принимать бронь из-за отсутствия туристов. Осенью за долги там отключили воду и электричество. Персонал уволился, остались только сотрудники службы охраны, которым не платят.
Имущество не получилось продать на аукционе и сейчас происходят кражи позолоченных элементов декора, фонтанов, балюстрад, частей ограды. В некоторых местах отеля уже почти нет ограды: cемь секций каждая длиной в два метра уже выпилены, детали убранства также похищены.
Mardan Palace был построен с использованием золота и хрусталя, и является одной из важнейших туристических инвестиций компании AST Group в Турции. При создании убранства гостиницы было использовано 500 тысяч кристаллов, а общая площадь позолоченных поверхностей составила 10 тыс. кв.м., При строительстве здание отеля внешне сделали похожим на исторические постройки Стамбула. Здание в горизонтальном разрезе (вид сверху) повторяет очертания пролива Босфор.
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