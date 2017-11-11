В Рязани сгорел автомобиль

В субботу, 11 ноября, в Рязани сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщила
Сигнал о происшествии поступил в 15:08, огонь полностью уничтожил транспортное средство.
На вызов выезжал один пожарный расчет. Причину возгорания устанавливают.
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В субботу, 11 ноября, в Рязани сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщила
Сигнал о происшествии поступил в 15:08, огонь полностью уничтожил транспортное средство.
На вызов выезжал один пожарный расчет. Причину возгорания устанавливают.
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