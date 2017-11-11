Продолжительность жизни россиян превысила 72 с половиной года. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «
Согласно данным Росстата за девять месяцев 2017 года, смертность снизилась на 2,8%. «В этом году умерло на 39,3 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснила Скворцова.
Она отметила, что показатель смертность снизился по всем основным причинам. Самый высокий из них связан с пневмонией — число умерших от этого заболевания уменьшилось на 19,4%. Также стало меньше смертей от случайных отравлений алкоголем — на 19,3%, от туберкулеза — на 16,9% и от болезней органов дыхания — на 10,7%.
По словам министра, на протяжении всего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности: за девять месяцев он снизился на 12%.