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16:46, 11 ноября 2017 197
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Продолжительность жизни россиян увеличилась — Минздрав

Продолжительность жизни россиян увеличилась — Минздрав

Продолжительность жизни россиян превысила 72 с половиной года. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «РИА Новости».

Согласно данным Росстата за девять месяцев 2017 года, смертность снизилась на 2,8%. «В этом году умерло на 39,3 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснила Скворцова.

Она отметила, что показатель смертность снизился по всем основным причинам. Самый высокий из них связан с пневмонией — число умерших от этого заболевания уменьшилось на 19,4%. Также стало меньше смертей от случайных отравлений алкоголем — на 19,3%, от туберкулеза — на 16,9% и от болезней органов дыхания — на 10,7%.

По словам министра, на протяжении всего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности: за девять месяцев он снизился на 12%.


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