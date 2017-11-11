Петербургский ресторан оштрафовали за незаконное содержание оленя и ворона

В Санкт-Петербурге прокуратура оштрафовала ресторан «Русская рыбалка» за нарушение правил содержания диких животных. Последних держали в заведении для развлечения гостей — с ними можно было сфотографироваться и покормить, пишет газета «Известия».
На территории ресторана находились четыре белки, четыре енота-полоскуна, пятнистый олень и черный ворон. При этом документы, подтверждающие законное происхождение животных, отсутствовали.
«Русская рыбалка» выплатит 50 тысяч рублей. После вступления постановлений в силу животные будут изъяты.