В субботу, 11 ноября, футболисты сборной России проиграли Аргентине с минимальным счетом. Встреча на московском стадионе «Лужники» завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол на 86-й минуте забил Серхио Агуэро.
«Аргентинцы создали много моментов. До 86-й минуты мы держались, но потом пропустили. В первом тайме нам очень помог Игорь Акинфеев, мы действовали скованно, во втором уже стало получше, провели несколько неплохих контратак», — прокомментировал результат Александр Кокорин.
Этот матч стал первым на «Лужниках» после реконструкции. Стадион примет матч-открытие, игры группового этапа и финал чемпионата мира-2018.
Фото с сайта сборной, видео Первого канала
В перерыве Денис Глушаков @DGlushakov8 поменялся футболками с Лионелем Месси pic.twitter.com/bxHbrU9Vli— Сборная России (@TeamRussia) 11 ноября 2017 г.