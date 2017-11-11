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21:08, 11 ноября 2017 218
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Футболисты сборной России проиграли Аргентине с минимальным счетом

Футболисты сборной России проиграли Аргентине с минимальным счетом

В субботу, 11 ноября, футболисты сборной России проиграли Аргентине с минимальным счетом. Встреча на московском стадионе «Лужники» завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол на 86-й минуте забил Серхио Агуэро.

«Аргентинцы создали много моментов. До 86-й минуты мы держались, но потом пропустили. В первом тайме нам очень помог Игорь Акинфеев, мы действовали скованно, во втором уже стало получше, провели несколько неплохих контратак», — прокомментировал результат Александр Кокорин.

Этот матч стал первым на «Лужниках» после реконструкции. Стадион примет матч-открытие, игры группового этапа и финал чемпионата мира-2018.

Фото с сайта сборной, видео Первого канала


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