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9:18, 11 ноября 2017 118
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Число погибших при обрушении дома в Ижевске выросло до семи человек

Число погибших при обрушении дома в Ижевске выросло до семи человек

Число погибших при обрушении дома в Ижевске выросло до семи человек. Поисково-спасательная операция на месте происшествия завершилась, пишет «Российская газета».

Двое из погибших — дети. Также пострадали десять человек, одна девушка до сих пор находится в больнице.

«В 23:00 завершены поисково-спасательные работы, подписан акт приемки работы главой администрации Ижевска и управляющей компанией. Сегодня были отработаны все элементы именно по поиску последнего пострадавшего. В кратчайшие сроки, в сложных условиях и благодаря дружной команде МЧС нам эта работа удалась. Сегодня мы отправляем группировки сил в республику Башкортостан, Красноярский край, Пензенскую и Нижегородскую области», — прокомментировал изданию начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Напомним, дом обрушился в четверг, 9 ноября, около 15:30 в доме №261 по улице Удмурсткой. Основная версия трагедии — хлопок газа. Эпицентром взрыва стала квартира на третьем этаже. Момент обрушения попал на видео.

Против сына хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв, возбудили уголовное дело.


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