Число погибших при обрушении дома в Ижевске выросло до семи человек. Поисково-спасательная операция на месте происшествия завершилась, пишет «
Двое из погибших — дети. Также пострадали десять человек, одна девушка до сих пор находится в больнице.
«В 23:00 завершены поисково-спасательные работы, подписан акт приемки работы главой администрации Ижевска и управляющей компанией. Сегодня были отработаны все элементы именно по поиску последнего пострадавшего. В кратчайшие сроки, в сложных условиях и благодаря дружной команде МЧС нам эта работа удалась. Сегодня мы отправляем группировки сил в республику Башкортостан, Красноярский край, Пензенскую и Нижегородскую области», — прокомментировал изданию начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.
Напомним, дом
Против сына хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв,