Житель Скопинского района вернется за решетку из-за теленка. Об этом сообщил
10 сентября 2017 года мужчина, условно-досрочно освобожденный из колонии, поехал на своей машине за металлоломом. В селе Горлово он увидел одиноко пасущегося теленка и не смог удержаться.
Злоумышленник погрузил животное на заднее сидение машины и уехал. Вскоре его задержали. Мужчина сознался в краже и заключил сделку со следствием.
Суд признал его виновным в краже с причинением значительного ущерба (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ) и приговорил к одному году и десяти месяцам лишения свободы. К наказанию ему добавили еще два месяца, поскольку он нарушил условия досрочного освобождения.
Следующие два года мужчине предстоит провести в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его.