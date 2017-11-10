Во Франции автомобиль въехал в группу людей

На юге Франции автомобиль въехал в группу людей. Травмы получили три гражданина Китая, передает
Инцидент произошел в городе Бланьяк у местного Лицея. Двое из пострадавших — 23-летний мужчина и 22-летняя девушка — получили легкие травмы, еще одна девушка находится в тяжелом состоянии.
Во время задержания, водитель не сопротивлялся и рассказал, что страдает психическим расстройством. По данным полиции, мужчину ранее не подозревали в терроризме, однако был известен стражам порядка по ряду правонарушений.