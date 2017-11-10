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21:48, 10 ноября 2017 178
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Во Франции автомобиль въехал в группу людей

Во Франции автомобиль въехал в группу людей

Фото: Pixabay.com

На юге Франции автомобиль въехал в группу людей. Травмы получили три гражданина Китая, передает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Бланьяк у местного Лицея. Двое из пострадавших — 23-летний мужчина и 22-летняя девушка — получили легкие травмы, еще одна девушка находится в тяжелом состоянии.

Во время задержания, водитель не сопротивлялся и рассказал, что страдает психическим расстройством. По данным полиции, мужчину ранее не подозревали в терроризме, однако был известен стражам порядка по ряду правонарушений.


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