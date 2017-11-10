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18:01, 10 ноября 2017 583
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В Скопине пьяный бармен убил посетителя

В Скопине пьяный бармен убил посетителя

Фото: Pixabay.com

В Скопине бармен убил посетителя. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

Сотрудник заведения поссорился с одним из клиентов, завязалась драка. В итоге пьяный бармен ударил потерпевшего острым предметом в область груди. Пытаясь спастись, мужчина выбежал на улицу, но вскоре упал на землю и скончался — рана оказалась смертельной.

Бывшего бармена признали виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его.


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