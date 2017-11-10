В Скопине пьяный бармен убил посетителя

В Скопине бармен убил посетителя. Об этом сообщил
Сотрудник заведения поссорился с одним из клиентов, завязалась драка. В итоге пьяный бармен ударил потерпевшего острым предметом в область груди. Пытаясь спастись, мужчина выбежал на улицу, но вскоре упал на землю и скончался — рана оказалась смертельной.
Бывшего бармена признали виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его.