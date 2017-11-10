В Рыбном осудили бомжа, изнасиловавшего пятилетнюю девочку

В Рыбном осудили 40-летнего бомжа, изнасиловавшего пятилетнюю девочку. Об этом со ссылкой на местную прокуратуру пишет
В четверг, 9 ноября, суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины. Установили, что днем 7 марта 2017 года подсудимый увидел на улице Рыбного девочку и отвел ее в место,"скрытое от глаз посторонних".
«После чего с целью удовлетворения своих половых потребностей, вопреки воли малолетнего ребенка, а также угрожая при этом расправой, надругался над пятилетней девочкой», — говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренным пунктом «б» статьи 132 УК РФ назначили 13 лет колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, мужчину