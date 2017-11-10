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10:05, 10 ноября 2017 2 667
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В Рыбном осудили бомжа, изнасиловавшего пятилетнюю девочку

В Рыбном осудили бомжа, изнасиловавшего пятилетнюю девочку

В Рыбном осудили 40-летнего бомжа, изнасиловавшего пятилетнюю девочку. Об этом со ссылкой на местную прокуратуру пишет Rybnoe.net.

В четверг, 9 ноября, суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины. Установили, что днем 7 марта 2017 года подсудимый увидел на улице Рыбного девочку и отвел ее в место,"скрытое от глаз посторонних".

«После чего с целью удовлетворения своих половых потребностей, вопреки воли малолетнего ребенка, а также угрожая при этом расправой, надругался над пятилетней девочкой», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренным пунктом «б» статьи 132 УК РФ назначили 13 лет колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, мужчину задержали в Московском регионе.


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