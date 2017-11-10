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15:36, 10 ноября 2017 1 085
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В Рязани начали устанавливать спортплощадки по инициативе частной компании

В Рязани начали устанавливать спортплощадки по инициативе частной компании

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани начали устанавливать спортивные площадки в рамках благотворительного проекта компании «Спортмастер». Первую открыли в пятницу, 10 ноября, на территории социального центра «Семья» на улице Чкалова.

В учреждении есть спортзал, но уличных тренажеров раньше не было, рассказала журналистам директор Оксана Артемкина. По ее словам, заниматься на площадке будут больше ста воспитанников. «Им хочется заниматься физической культурой и спортом, а это очень доступный вариант, поэтому очень замечательно, что он появился на нашей базе», — подчеркнула Артемкина.

«Здесь дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, им нужно куда-то воплощать свои физические возможности, — подтвердил министр спорта области Сергей Икрянников. — Это очень хорошее дело, побольше бы таких площадок».

Оба отметили, что приходить на турники смогут и жители района.

Икрянников сообщил, что до конца года установят еще четыре площадки в Рязани и пять — в районах. Их будут размещать в том числе во дворах. Следующая появится в Клепиковском районе.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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