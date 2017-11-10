Жителя Михайловского района избили до смерти и бросили в колодец. Об этом сообщил
Во вторник, 7 ноября, 2017 года в колодце на территории поселка Октябрьский нашли тело 22-летнего местного жителя со следами насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались 21-летний местный житель и 22-летний житель поселка Змеинка Михайловского района.
По версии следствия, вечером 19 октября 2017 года трое молодых людей распивали спиртное в доме одного из них. Собутыльники поссорились: двое из них стали избивать третьего. Потерпевший скончался, его тело подозреваемые отвезли на тачке к колодцу и сбросили.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.