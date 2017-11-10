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13:19, 10 ноября 2017 397
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Строительная компания «Зеленый сад» признана «Золотым партнером» Сбербанка

Строительная компания «Зеленый сад» признана «Золотым партнером» Сбербанка

Строительная компания «Зеленый сад» по итогам III квартала 2017 года признана «Золотым партнером» Сбербанка. Диплом и знак о присвоении статуса вручил управляющий

Рязанским отделением «Сбербанка» Сергей Фролов в четверг, 9 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

Компания получила «золотой» статус по количеству ипотечных сделок с привлечением кредитных средств «Сбербанка» и по числу договоров долевого участия, зарегистрированных в Росреестре через сервис электронной регистрации.

Представитель «Сбербанка» отметил, что строительная компания на деле доказывает репутацию серьезного и стабильного застройщика с большим числом объектов, которые пользуются высоким спросом.

Председатель совета директоров ГК «Зеленый сад» Алексей Самохин поблагодарил «Сбербанк» за высокую оценку. В свою очередь он подчеркнул, что постоянное и долгосрочное партнерство с крупнейшим банком страны крайне важно как для самой компании, так и для ее клиентов, которые получают уверенность и гарантию надежности застройщика.


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