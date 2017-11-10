Строительная компания «Зеленый сад» признана «Золотым партнером» Сбербанка

Строительная компания «Зеленый сад» по итогам III квартала 2017 года признана «Золотым партнером» Сбербанка. Диплом и знак о присвоении статуса вручил управляющий
Рязанским отделением «Сбербанка» Сергей Фролов в четверг, 9 ноября, сообщили в пресс-службе компании.
Компания получила «золотой» статус по количеству ипотечных сделок с привлечением кредитных средств «Сбербанка» и по числу договоров долевого участия, зарегистрированных в Росреестре через сервис электронной регистрации.
Представитель «Сбербанка» отметил, что строительная компания на деле доказывает репутацию серьезного и стабильного застройщика с большим числом объектов, которые пользуются высоким спросом.
Председатель совета директоров ГК «Зеленый сад» Алексей Самохин поблагодарил «Сбербанк» за высокую оценку. В свою очередь он подчеркнул, что постоянное и долгосрочное партнерство с крупнейшим банком страны крайне важно как для самой компании, так и для ее клиентов, которые получают уверенность и гарантию надежности застройщика.