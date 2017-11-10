RZN.info публикует репортаж с пресс-конференции перед последним концертом Задорнова в Рязани

RZN.info публикует репортаж с пресс-конференции перед последним концертом Михаила Задорнова в Рязани. Сатирик выступил на сцене филармонии 12 декабря 2014 года, перед этим он успел пообщаться в гримерке с журналистами.

Встреча началась весьма неожиданно. Зайдя в гримерку, где его уже ждали представители СМИ, Задорнов широко сел на диван и сказал: «Ну что, ребята? Что расскажете?». Один из корреспондентов в ответ попросил сатирика самого рассказать о себе, о программе, которую он привез в Рязань. В ответ Задорнов заявил, что он «не Басков, чтобы сам себя расхваливать».

После этого юморист рассказал, что ведет передачу на радио, где обсуждает в прямом эфире острые темы, в том числе касающиеся ситуации в стране, не боясь при этом критиковать власть. Он отметил, что еще никто не позвонил в редакцию с просьбой прекратить эфир. По его мнению, в стране нет цензуры, но есть продюсеры и другие начальники, которые боятся давать своим подчиненным высказываться.

Затронув тему антироссийских санкций, Задорнов заявил, что правительство должно благодарить США за введенные ограничения. По его мнению, курс рубля все равно упал бы, поскольку в стране нет производства: «На полках магазинов одни Санта Клаусы, страна не может даже „Дедов Морозов“ произвести».

Сатирик выступил в филармонии 12 декабря 2014 года

Сатирик считает, что теперь все негодование народа можно развернуть в сторону Запада, хотя санкции не так уж сильно и повлияли. «Морковка в магазинах дорожает, при чем тут санкции?» — риторически спросил Задорнов. Он добавил, что ему нравится сложившаяся ситуация, поскольку экономика «обнулилась» и теперь ее можно строить заново.

Для преодоления кризиса юморист также предложил придумать новое название для российской валюты. По его мнению, рубль — очень плохое название: «От слова „рубить“, а без „р“ — вообще „убить“». Самому Задорнову больше нравится «червонец».

Задорнов рассказал о своих фильмах и научной критике его работ. «Только при моей жизни история наша менялась пять раз. Ребят, вы записываете мнение правителя, вы не ученые», — заочно обратился писатель к некоторым историкам. Он подчеркнул, что в его фильмах применяли различные научные методы исследования, включая топонимику и подводную археологию. Задорнов рассказал, что следующий фильм посвятит Вещему Олегу, «без которого бы не было Руси».

Для преодоления кризиса юморист предложил придумать новое название для российской валюты

Высказался сатирик и о русском языке. «Славянское „слово“ произошло от „ловит“ — оно ловит смысл. И вот это инородцы понять не могут: их языки хороши для передачи информации, а наш ловит смысл», — заявил Задорнов и привел еще несколько подобных примеров. Он признался, что главная цель его жизни — собрать смысл древних русских слов.

Журналисты поинтересовались у сатирика мнением о происхождение названия «Рязань». Из предложенных вариантов он выбрал слово «резать», означающее в данном случае «отрезанность» города от других княжеств. Юморист отметил, что ему понравился центр Рязани, а особенно приглянулось название одной из аптек — «Ладушка». «Наверное, зайдешь — и сразу легче становится», — предположил он.

Еще одной темой беседы стало вегетерианство. Михаил Задорнов рассказал, что давно не ест мяса и чувствует себя хорошо, но при этом не призывает других людей отказываться от животной пищи. По его мнению, мясо делает человека агрессивным: «Если бы люди не ели мяса, на Земле не было бы войн».

«Если бы люди не ели мяса, на Земле не было бы войн»

Под конец разговора сатирик вернулся к истории. Он обсудил с журналистами происхождение народов и заявил, что отсутствие рабства в истории славян негативно отразилось на их развитии. По его оценке, рабовладение позволяло развивать быт, но славяне не имели невольников и сами зачастую становились рабами других народов.

Задорнов также отметил, что славянам, в том числе россиянам, следует учиться у Запада рациональному мышлению и развитию быта. Юморист считает, что никому из славян не пришло бы в голову сделать тостер, ведь проще и дешевле просто разогреть хлеб с маслом на сковородке. Задорнов подчеркнул, что перенимать нужно именно хорошее. «У них учимся гадостям, и свои гадости оставили — это замес крутой», — сказал напоследок юморист.