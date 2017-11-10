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17:00, 10 ноября 2017 104
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Рязанский филиал Россельхозбанка объявил скидку на памятные монеты

Рязанский филиал Россельхозбанка объявил скидку на памятные монеты

Рязанский филиал Россельхозбанка объявил скидку на памятные монеты. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

До 17 ноября 2017 рязанцы могут приобрести серебряную монету Скорпион-14 из серии «Знаки Зодиака» со скидкой 10%. Монеты выполнены в высоком качестве чеканки и имеют оригинальную упаковку.

Россельхозбанк предлагает жителям Рязани и области широкий ассортимент монет из драгоценных металлов, выпущенных Банком России и иностранными государствами. Всего на данный момент в филиале представлено около 100 разновидностей памятных и инвестиционных монет, которые можно приобрести в центральном офисе филиала по адресу: улица Свободы, дом №58, а также в дополнительных офисах банка.

«Приобретение памятных монет — это отличная возможность порадовать близких людей необычным и красивым подарком по случаю предстоящего праздника. Также, как правило, такие монеты могут быть не только подарком, но и удачным вложением денежных средств», — отметила заместитель директора Рязанского филиала Татьяна Махина.

Подробную информацию о приобретении монет из драгоценных металлов можно получить по телефонам: (4912) 27-03-15, 28-41-78 и на официальном сайте.

Лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12 августа 2015 года.


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