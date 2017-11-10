Рязанский филиал Россельхозбанка объявил скидку на памятные монеты. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
До 17 ноября 2017 рязанцы могут приобрести серебряную монету Скорпион-14 из серии «Знаки Зодиака» со скидкой 10%. Монеты выполнены в высоком качестве чеканки и имеют оригинальную упаковку.
Россельхозбанк предлагает жителям Рязани и области широкий ассортимент монет из драгоценных металлов, выпущенных Банком России и иностранными государствами. Всего на данный момент в филиале представлено около 100 разновидностей памятных и инвестиционных монет, которые можно приобрести в центральном офисе филиала по адресу: улица Свободы, дом №58, а также в дополнительных офисах банка.
«Приобретение памятных монет — это отличная возможность порадовать близких людей необычным и красивым подарком по случаю предстоящего праздника. Также, как правило, такие монеты могут быть не только подарком, но и удачным вложением денежных средств», — отметила заместитель директора Рязанского филиала Татьяна Махина.
Подробную информацию о приобретении монет из драгоценных металлов можно получить по телефонам: (4912) 27-03-15, 28-41-78 и на официальном сайте.
Лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12 августа 2015 года.