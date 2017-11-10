Рязанским школьникам показали робота-сапера

Учащихся 8-х классов школы №13 познакомили с оборудованием инженерно-технического отделения ОМОН. Об этом сообщила пресс-служба отдела Росгвардии по Рязанской области.
Школьников познакомили со спецтехникой и экипировкой: взрывотехническим костюмом «Доспехи», техническим эндоскопом, металлоискателем «Кондор», роботом-сапером и спецавтомобилем «Аракс». Ребятам также показали различные образцы инженерных боеприпасов.
«Кроме этого, дети узнали какие меры безопасности надо предпринимать при обнаружении взрывоопасных предметов. И, конечно, ребята, сделали безопасные фотографии на фоне демонстрируемой спецтехники», — говорится в сообщении.