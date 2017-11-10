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20:48, 10 ноября 2017 262
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Рязанец попытается через суд оспорить увольнение за прогул

Рязанец попытается через суд оспорить увольнение за прогул

Рязанец попытается через суд оспорить увольнение за прогул. Об этом сообщил сайт Рязанского районного суда.

Истец считает, что его незаконно уволили с работы за прогул. По его версии, на рабочем месте он отсутствовал по вине медсестры, которая посчитала, что работник пришел пьяным. При этом его состояние женщина определила по внешним признакам, не проводя освидетельствование.

«Не согласившись с выводами медсестры, истец хотел приступить к выполнению своей работы, однако охрана не допустила истца к рабочему месту по указанию руководителя службы безопасности ответчика. Полагает, что ответчик без законных оснований не допустил истца к своему рабочему месту», — говорится в пресс-релизе.

Мужчина также считает, что его отсутствие на рабочем месте в тот день нельзя считать прогулом, поскольку работодатель сам отстранил истца от работы.

Истец требует восстановить его на работе и взыскать с ответчика оплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.


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