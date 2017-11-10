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15:39, 10 ноября 2017 355
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Рязанцы стали чаще брать микрозаймы

Рязанцы стали чаще брать микрозаймы

За первую половину 2017 года в Рязанской области размер кредитного портфеля микрофинансовых организаций (МФО) вырос на треть — до 298 млн рублей. Такие данные распространило региональное отделение Центробанка в пятницу, 10 ноября.

Объем микрозаймов в январе-июне составил 233 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Займы физических лиц выросли в четыре раза (125 млн рублей), а юридических — снизился на треть до 41 млн рублей.

Микрозаймы индивидуальных предприниматели увеличившись на 12% и составил 67 млн рублей.

За первую половину текущего года микрофинансовые организации области подписали 1500 договоров, что в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отмечается, что за апрель-июнь 2017 года из реестра МФО Рязанской области исключили две компании, одну из них — за неоднократные нарушения законодательства


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