Рязанцы стали чаще брать микрозаймы

За первую половину 2017 года в Рязанской области размер кредитного портфеля микрофинансовых организаций (МФО) вырос на треть — до 298 млн рублей. Такие данные распространило региональное отделение Центробанка в пятницу, 10 ноября.
Объем микрозаймов в январе-июне составил 233 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Займы физических лиц выросли в четыре раза (125 млн рублей), а юридических — снизился на треть до 41 млн рублей.
Микрозаймы индивидуальных предприниматели увеличившись на 12% и составил 67 млн рублей.
За первую половину текущего года микрофинансовые организации области подписали 1500 договоров, что в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Отмечается, что за апрель-июнь 2017 года из реестра МФО Рязанской области исключили две компании, одну из них — за неоднократные нарушения законодательства