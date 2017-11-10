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17:51, 10 ноября 2017 1 144
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Рязанцы согласны платить больше за проезд в маршрутках — мэрия 1

Рязанцы согласны платить больше за проезд в маршрутках — мэрия

Фото: Администрация Рязани

Рязанцы согласны платить больше за проезд в маршрутках. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

В пятницу, 10 ноября, проверили коммерческих и муниципальных перевозчиков. Комиссия посетила несколько остановок на окраинах города, в том числе на улицах Новоселов, Баженова и Сельских строителей и опросила рязанцев, пользующихся общественным транспортом.

Выяснилось, что пассажиры готовы платить больше за проезд, если средства направят на улучшение качества услуг, в том числе на обновление автопарка.

Также комиссия отметила, что необходимо сократить интервалы движения с поэтапным переходом на автомобили большей вместимости.

Отмечается, что результаты проверки проанализируют и учтут при разработке концепции развития общественного транспорта в рязани.

Напомним, ранее плату за проезд в общественном транспорте предложили поднять до 23 рублей.


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