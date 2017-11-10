Рязанцы согласны платить больше за проезд в маршрутках. Об этом сообщает
В пятницу, 10 ноября, проверили коммерческих и муниципальных перевозчиков. Комиссия посетила несколько остановок на окраинах города, в том числе на улицах Новоселов, Баженова и Сельских строителей и опросила рязанцев, пользующихся общественным транспортом.
Выяснилось, что пассажиры готовы платить больше за проезд, если средства направят на улучшение качества услуг, в том числе на обновление автопарка.
Также комиссия отметила, что необходимо сократить интервалы движения с поэтапным переходом на автомобили большей вместимости.
Отмечается, что результаты проверки проанализируют и учтут при разработке концепции развития общественного транспорта в рязани.
Напомним, ранее плату за проезд в общественном транспорте