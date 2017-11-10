Россельхозбанк снизил ставку по потребительским кредитам

РСХБ объявил о снижении процентных ставок по ряду кредитных программ для частных клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Процентные ставки по потребительским кредитам теперь составляют от 10% годовых. Также снижены процентные ставки по ряду специальных программ, в том числе по рефинансированию потребительских кредитов — теперь ставки составляют от 11,5% годовых, по пенсионным кредитам от 11,5% годовых, по кредитам для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство — от 12,5% годовых.
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