За октябрь минимальный набор продуктов в Рязанской области подешевел на 2,1%

Стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области в октябре составила 3 289 рублей 76 копеек. Это на 2,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил
Этот показатель стал самым значительным в регионах ЦФО.
Самым дорогим среди областей оказался подмосковный набор — 3 843 рубля, самым дешевым — курский: 3 056 рублей. В среднем по округу показатель составил 3 834 рубля, по России — 3 714 рублей. В прошедшем месяце показатель опустился в большинстве регионах ЦФО. В целом в округе и стране набор подешевел на 0,4%.