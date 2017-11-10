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13:41, 10 ноября 2017 223
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За октябрь минимальный набор продуктов в Рязанской области подешевел на 2,1%

За октябрь минимальный набор продуктов в Рязанской области подешевел на 2,1%

Стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области в октябре составила 3 289 рублей 76 копеек. Это на 2,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.

Этот показатель стал самым значительным в регионах ЦФО.

Самым дорогим среди областей оказался подмосковный набор — 3 843 рубля, самым дешевым — курский: 3 056 рублей. В среднем по округу показатель составил 3 834 рубля, по России — 3 714 рублей. В прошедшем месяце показатель опустился в большинстве регионах ЦФО. В целом в округе и стране набор подешевел на 0,4%.


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