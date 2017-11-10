Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:06, 10 ноября 2017 235
 0    0

Эксперты назвали самым ожидаемым автомобилем 2018 года «Рено Колеос»

Эксперты назвали самым ожидаемым автомобилем 2018 года «Рено Колеос»

Renault Koleos возглавил список самых ожидаемых автомобилей 2018 года. Эксперты назвали машину примером идеального соотношения цены и качества, сообщает oane.ws.

В автомобиле установлен 1,6-литровый двигатель мощностью в 128 лошадиных сил и 2,0-литровый дизельный мотор с 173-мя лошадиными силами. На втором месте рейтинга — Peugeot 3008 GT Line. В автомобиле установлена мультимедийная система и полуавтономное управление.

Модель планируется выпустить с бензиновым, и с дизельным двигателем. На третьей позиции — Honda CR-V Hybrid с общей мощностью в 212 лошадиных сил. Четвертая и пятая строчка достались Opel Insignia SUV и Ford Edge Sport соответственно.

Фото Renault.ru


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
11:48, 10 ноября 2017
Рязанцы прошли курс по правовому обеспечению экспортной деятельности
11:15, 10 ноября 2017
Холдинг «Инвест» модернизирует свою электронную торговую площадку
11:06, 10 ноября 2017
Эксперты назвали самым ожидаемым автомобилем 2018 года «Рено Колеос»
18:17, 9 ноября 2017
Рязанская область определилась с индексацией зарплат бюджетников
15:07, 9 ноября 2017
«Ауди» отозвал в России почти тысячу автомобилей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Основатель и директор «Центра-Тур» рассказала RZN.info, как оставаться одновременно успешным и честным бизнесменом.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 58 391
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 11
13:28, 31 октября 2017 32 893
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
11:14, 7 ноября 2017 21 255
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
16:40, 4 ноября 2017 18 256
В Рязани отметили День народного единства. Фоторепортаж
8:47, 9 ноября 2017 18 259
На Северной окружной перевернулся автомобиль — соцсети
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум