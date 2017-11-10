Эксперты назвали самым ожидаемым автомобилем 2018 года «Рено Колеос»

Renault Koleos возглавил список самых ожидаемых автомобилей 2018 года. Эксперты назвали машину примером идеального соотношения цены и качества, сообщает
В автомобиле установлен 1,6-литровый двигатель мощностью в 128 лошадиных сил и 2,0-литровый дизельный мотор с 173-мя лошадиными силами. На втором месте рейтинга — Peugeot 3008 GT Line. В автомобиле установлена мультимедийная система и полуавтономное управление.
Модель планируется выпустить с бензиновым, и с дизельным двигателем. На третьей позиции — Honda CR-V Hybrid с общей мощностью в 212 лошадиных сил. Четвертая и пятая строчка достались Opel Insignia SUV и Ford Edge Sport соответственно.
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