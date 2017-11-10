Двух рязанцев осудили за подмену ноутбуков

Железнодорожный суд Рязани вынес приговор продавцам оргтехники, выдавшим дорогие ноутбуки за дешевые. Об этом сообщает пресс-служба суда в пятницу, 10 ноября.
Подсудимые положили дорогие ноутбуки в коробки от дешевых, под видом которых продали их знакомым. Впоследствии продавцы забрали у знакомых технику и распорядились ей по своему усмотрению.
Подсудимым инкриминировали мошенничество. Оба признали свою вину и раскаялись. Суд назначил им два года условно. Однако приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.